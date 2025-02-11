У Польщі пʼяна українка влаштувала ДТП, а потім з пасажиром побила медиків "швидкої"

28-річна водійка та 27-річний пасажир – теж українець – перебували у стані алкогольного сп’яніння.

У польському місті Познань п'яна українка влаштувала ДТП, а потім напала на медиків "швидкої".

Про це передають Moto.pl та In Poland.

Жінка не впоралася з керуванням та врізалася в загороджувальний паркан та ліхтарний стовп. Свідки викликали швидку допомогу.

"Коли "швидка" допомога прибула на місце події, двоє людей, які їхали в розбитому автомобілі, демонстрували вульгарну та агресивну поведінку щодо медиків", – йдеться в повідомленні.

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28-річна водійка та 27-річний пасажир – перебували у стані алкогольного сп’яніння. Жінка та її пасажир, теж українець, напали на медиків. Один із лікарів отримав поранення, йому надали допомогу.

Алкотестер показав майже 1,5 проміле алкоголю в оргаізмі водійки. Її затримали та доправили до відділку поліції.

Пасажир, громадянин України, раніше був судимий за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і зберігання наркотиків.

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