У Польщі пʼяна українка влаштувала ДТП, а потім з пасажиром побила медиків "швидкої"

28-річна водійка та 27-річний пасажир – теж українець – перебували у стані алкогольного сп’яніння.
У польському місті Познань п'яна українка влаштувала ДТП, а потім напала на медиків "швидкої".
Про це передають Moto.pl та In Poland.
Жінка не впоралася з керуванням та врізалася в загороджувальний паркан та ліхтарний стовп. Свідки викликали швидку допомогу.
"Коли "швидка" допомога прибула на місце події, двоє людей, які їхали в розбитому автомобілі, демонстрували вульгарну та агресивну поведінку щодо медиків", – йдеться в повідомленні.
28-річна водійка та 27-річний пасажир – перебували у стані алкогольного сп’яніння. Жінка та її пасажир, теж українець, напали на медиків. Один із лікарів отримав поранення, йому надали допомогу.
Алкотестер показав майже 1,5 проміле алкоголю в оргаізмі водійки. Її затримали та доправили до відділку поліції.
Пасажир, громадянин України, раніше був судимий за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння і зберігання наркотиків.
Раніше повідомлялося, що у Варшаві побили таксиста-білоруса, прийнявши його за українця.
Також повідомлялося, що у Варшаві на переході поляк збив на смерть 14-річного українця
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