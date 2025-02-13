У Польщі п'яна українка залишила вдома 5 дітей без їжі та у холоді

У Польщі 34-річна громадянка України вночі пішла з дому, залишивши без нагляду 5 маленьких дітей у холодному приміщенні, що не опалюється.

Про це пише Lublin112.pl.

До поліції звернувся знайомий сім'ї. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили п’ятьох дітей віком від 1 до 11 років, які залишилися без нагляду дорослих. Діти були голодні та перебували в холодному приміщенні без опалення.

Їхня мати, 34-річна українка, вночі пішла з дому, залишивши дітей без нагляду дорослих. Коли наступного дня жінка повернулася до квартири, вона була напідпитку. Перевірка на алкотестері показала майже проміле алкоголю в її організмі.

Також читайте Українські біженці в Польщі ризикують залишитись без лікування: подробиці

На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала трьох дітей у зв’язку з важким станом здоров’я. Про інцидент було повідомлено суд у справах сім’ї та неповнолітніх в Ополе-Любельському. За рішенням суду дітей передали на виховання сусіду.

34-річну матір затримали та доставили до поліції. Незабаром їй буде пред'явлено звинувачення в створенні небезпеки для своїх дітей безпосередньої загибелі або серйозної шкоди здоров'ю. За скоєне їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Раніше повідомлялося, що у Польщі пʼяна українка влаштувала ДТП, а потім з пасажиром побила медиків "швидкої".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.