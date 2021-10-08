У Польщі п'яний хлопець з України закидав камінням чуже авто

В автомобіля - побиті вікна, дзеркала та фари, є багато вм'ятин на кузові.

У польському містечку Могільно 22-річний громадянин України, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, закидав камінням чуже авто.

Про це повідомляє InPoland.

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Інцидент стався 7 жовтня. Відомо, українець проживає у Влоцлавеку.

У поліції зазначають, черговий штаб о 4:25 ранку отримав повідомлення, у якому йшлося про те, що невідомий чоловік кидає каміння у припарковані автомобілі на вулиці Паднівській. Після цього повідомлення польські правоохоронці вирушили на місце події. Коли вони прибули, то побачили хулігана, який виліз на капот пошкодженого ним Volkswagen Passat. В автомобіля - побиті вікна, дзеркала та фари, є багато вм'ятин на кузові.

Хуліганом виявився 22-річний українець. За інформацією поліції, в організмі українця було 0,6 проміле алкоголю.

Поліцейські оцінили завдані збитки - це 12 тисяч злотих (близько 84 тисячі гривень).

Запевняють, винуватець інциденту буде притягнутий до суду за свій хуліганський вчинок. Молодику загрожує до п'яти років ув'язнення.

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