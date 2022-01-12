У Польщі п'яний українець на електросамокаті спричинив ДТП: як його покарали

На швидкості кермувальник електросамоката врізався у легковик.
У польському Щецині 32-річний українець вирішив п’яним покататися на електросамокаті і спричинив ДТП.
Про це інформує RMF.
На швидкості кермувальник електросамоката врізався у легковик. Як виявилося, українець був п’яним — у його крові виявили 1,5 проміле алкоголю. Тепер чоловік буде змушений заплатити два штрафи: за керування самокатом у стані алкогольного сп'яніння — 2500 злотих (17 158 грн) , другий за вчинення ДТП — 1020 злотих (7000 грн).
Зазначається, що таке високе покарання за ці правопорушення передбачено новими ставками штрафів, які діють у Польщі від початку нового року.
Нагадаємо, що у Польщі 5 поліцейських автівок зупиняли нетверезого українця, який "йшов на таран".
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