У Польщі п'яний українець спричинив аварію і втік до урвища - 140 пасажирів потяга застрягли у дорозі (відео)

У Духницях, Польща, водій легковика, за кермом якого перебував українець, з’їхав з дороги та виїхав на колію. Невдовзі машину збив потяг. ДТП сталася у ніч проти 25 лютого.

Як пише SuperExpress, водій автівки не постраждав.

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За словами свідків події, водій легкового автомобіля Volkswagen в якийсь момент на повороті злетів з дороги, врізався в огорожу сусіднього будівельного майданчика, а потім злетів на залізничну колію. Після цього він вийшов з автомобіля та побіг вниз по урвищу.

Як повідомив черговий офіцер добровільної пожежної дружини в Ожаруві-Мазовецькому, якого викликали на місце аварії, потяг, що прямував у бік Ловіча, зачепив і знищив авто. Через аварію екстреним службам прийшлося евакуювати 140 пасажирів поїзда.

"Потяг їхав на невеликій швидкості, ніхто не постраждав. Близько 140 людей довелося евакуювати з поїзда. Пасажири дісталися до Ловича альтернативним транспортом", — сказав офіцер.

Пізніше з’ясувалося, що в організмі українця було 1,5 проміле алкоголю. За словами свідків, він ледве тримався на ногах. Машиніст був тверезий.

Нагадаємо, на півночі Африки автобус з людьми впав в ущелину – 10 загиблих та понад три десятки постраждалих.

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