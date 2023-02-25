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У Польщі п'яний українець спричинив аварію і втік до урвища - 140 пасажирів потяга застрягли у дорозі (відео)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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У Польщі п'яний українець спричинив аварію і втік до урвища - 140 пасажирів потяга застрягли у дорозі (відео)

Фото: Unsplash

Через аварію екстреним службам прийшлося евакуювати 140 пасажирів поїзда. 

У Духницях, Польща, водій легковика, за кермом якого перебував українець, з’їхав з дороги та виїхав на колію. Невдовзі машину збив потяг. ДТП сталася у ніч проти 25 лютого. 

Як пише SuperExpress, водій автівки не постраждав.

За словами свідків події, водій легкового автомобіля Volkswagen в якийсь момент на повороті злетів з дороги, врізався в огорожу сусіднього будівельного майданчика, а потім злетів на залізничну колію. Після цього він вийшов з автомобіля та побіг вниз по урвищу.

Як повідомив черговий офіцер добровільної пожежної дружини в Ожаруві-Мазовецькому, якого викликали на місце аварії, потяг, що прямував у бік Ловіча, зачепив і знищив авто. Через аварію екстреним службам прийшлося евакуювати 140 пасажирів поїзда. 

"Потяг їхав на невеликій швидкості, ніхто не постраждав. Близько 140 людей довелося евакуювати з поїзда. Пасажири дісталися до Ловича альтернативним транспортом", — сказав офіцер.

Пізніше з’ясувалося, що в організмі українця було 1,5 проміле алкоголю. За словами свідків, він ледве тримався на ногах. Машиніст був тверезий.

Нагадаємо, на півночі Африки автобус з людьми впав в ущелину – 10 загиблих та понад три десятки постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
932
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