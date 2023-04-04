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У Польщі паркан "вбив" 6-річного хлопчика: подробиці трагедії

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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116
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У Польщі паркан "вбив" 6-річного хлопчика: подробиці трагедії

Фото: pixabay.com

Дитина через трагічну випадковість не змогла покликати дорослих на допомогу.

У Польщі під час гри 6-річний хлопчик випадково повис на паркані. Дитина померла. 

Про це пише onet.pl

Трагедія сталась у населеному пункті Житно, Лодзьке воєводство. За даними слідства, хлопчик грався у дворі та вирішив перелізти через паркан. Він курткою зачепився за його елемент та повис. Дитина не могла покликати на допомогу, оскільки душилась. 

Тільки через певний час його знайшли батьки та викликали медиків. Лікарі вертольотом доправили хлопчика до лікарні, проте через кілька днів він помер. Наразі причини катастрофи розслідують слідчі. 

Нагадаємо, у Польщі розслідують резонансний випадок: підліток та жінка викрали, зґвалтували та поголили 14-річну дівчину. Їх тепер судять. 

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Дата публікації
Перегляди
116
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