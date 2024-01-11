У Польщі перед приміщенням лікарні у снігу помер чоловік: якими були його останні слова

У Польщі перед приміщенням лікарні помер 70-річний чоловік. Його родичі звинувачують медиків у тому, що ніхто з них не надав потерпілому допомоги.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Трагедія сталася перед Університетською клінічною лікарнею ім. Шопена в Жешуві. У понеділок, 8 січня, звідти виписали пацієнта, 70-річного чоловіка з Гожиць. Чоловік боровся з раком товстої кишки протягом останніх трьох років і проходив регулярні курси хіміотерапії. Він поступив до закладу в четвер, 4 січня. Згідно з діагнозом, він залишав лікарню в "доброму" стані.

Донька покійного розповіла, що батько впав він впав на землю перед лікарнею, встигнувши лише сказати останні слова: "яке свіже повітря".

"Я одразу почала кликати на допомогу, але, незважаючи на присутність швидкої допомоги з медиками, ніхто не відгукнувся. Мої крики про допомогу залишилися без відповіді, в той час як батько лежав на снігу, зіщулившись, і з його рота йшла піна", - розповіла вона.

Жінка стверджує, що вона буквально витягла одного з чоловіків, які сиділи в машині швидкої допомоги, з машини. Вона кричала, що її батько помирає.

"На це відреагував лише інший чоловік, який прямував до лікарні. Він був єдиним, хто почав рятувати мого тата", - розповіла вона.

Як виявилося, це був лікар. На жаль, він не зміг допомогти хворому, хоч все і сталось під лікарнею.

"Я не можу повірити, що ніхто не хотів йому допомогти. Хоча я вже змирилася зі смертю батька, я не хочу, щоб комусь довелося пережити той самий біль, що й мені. Навіть перед самою випискою з лікарні він подзвонив мені і попросив приготувати для нього голубці та котлети. Він був такий щасливий повернутися додому", - згадує дочка покійного.

У лікарні уже виправдались та заявили, що їхній працівник намагався допомогти покійному.

"Його перевезли до відділення невідкладної допомоги, звідки перевели до відділення інтенсивної терапії, де він і помер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі чоловік може сісти на 10 років через горілку часів комунізму.

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