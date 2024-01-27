У Польщі перекинувся автобус з українцями – десятки постраждалих (фото)

У Польщі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з України.

У Польщі у ніч проти 27 січня сталася аварія пасажирського автобуса з України – постраждали 20 людей. В автобусі перебували 59 пасажирів і два водії – усі українці.

Про це повідомляє TVN24.

Як пише видання, аварія сталася близько 4 години ранку на повороті дороги неподалік населеного пункту Голуб'є Люблінського воєводства. Автобус з'їхав з проїжджої частини та перекинувся на бік. За попередніми даними, автобус їхав по маршруту Одеса – Варшава

За словами представника Державної пожежної служби у Грубешуві старшого капітана Марцина Лебедовича, на цій ділянці траси в момент аварії йшов сніг і була ожеледиця.

За попередніми даними поліції, громадянин України, який керував автобусом, не впорався з керуванням на повороті дороги, через що автобус перекинувся.

У Польщі перекинувся автобус з українцями / Фото: TVN24

Перевірка показала, що обидва водії були тверезі.

20 людей було госпіталізовано з різними травмами. Решту пасажирів автобуса перевезли до найближчого громадського центру. Крім того, рятувальники попередили, що на трасі, де сталася аварія, суттєво ускладнено рух транспорту.

Нагадаємо, у Польщі пізно ввечері 18 січня автобус з громадянами України потрапив в аварію.

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