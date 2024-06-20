У Польщі перекинувся автобус з українцями (фото)

В салоні було 57 пасажирів.

У четвер зранку, 20 червня, у Польщі перевернувся автобус з українцями. Аварія сталася на національній дорозі № 17 у Закреці, що у Люблінському воєводстві.

Про це повідомляє RMF FM з посиланням на поліцію.

Аварія сталася з автобусом Київ-Варшава. У салоні перебувало 57 пасажирів. Внаслідок ДТП 14 осіб отримали травми, їх ушпиталили. Серед постраждалих є двоє дітей.

Зазначається, що транспортний засіб з’їхав у кювет, а потім перекинувся на узбіччя. За попередньою інформацією, автобус врізався в водопропускну трубу. Поліція повідомила, що водій автобуса був тверезий.

У Польщі сталася аварія з українським автобусом. Фото: Policja Lubelska.

Як повідомлялося, пізно ввечері 5 червня сталося масштабне зіткнення на залізниці в Чехії. Потяг "Прага-Кошице" чеської приватної компанії RegioJet зіштовхнувся з вантажним. До його складу входять причіпні вагони до українського міста Чоп. Серед загиблих є громадяни України.

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