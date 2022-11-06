У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями – загинула дитина

У Польщі на трасі А4 поблизу Тарнова перекинувся бус з українцями – загинув 12-річний хлопчик. Аварія сталася внаслідок зіткнення з вантажним автомобілем. Ще кількох пасажирів госпіталізували.

Про це повідомляє місцева поліція.

За даними правоохоронців, водій вантажівки, яка їхала попереду мікроавтобуса, різко загальмува. Водій буса – не встиг загальмувати, потім сталося зіткнення з вантажівкою, а потім мікроавтобус в’їхав в огородження.

Як уточнив в інтерв’ю Fakt прессекретар поліції Тарнова Павел Клімек, під час обгону перекинувся пасажирський автобус, який їхав у напрямку Жешува.

"Водій легкового автобуса, в якому їхало загалом шість осіб, під час обгону вантажівки з причепом не впорався з керуванням, виїхав на ліву смугу, а потім на зелену смугу. Внаслідок цього маневру автобус перекинувся", – розповів Павел Клімек.

Він додав, що 12-річна дитина з України загинула на місці, а жінку з 6-річною дитиною госпіталізували, а також ще трьох людей, які їхали в автомобілі – жінку та двох чоловіків.

Автомагістраль А4 в напрямку Жешува повністю перекрита.

Нагадаємо, біля Тернополя перекинувся рейсовий автобус, серед постраждалих дитина.

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