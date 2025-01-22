У Польщі перевірятимуть щеплення у дітей: штрафи за відмову можуть сягати десятків тисяч злотих

Початковий штраф становить 500 злотих. Якщо ж відмова триває, розмір покарання може зрости до кількох тисяч злотих. Проте максимальний штраф не може перевищувати 50 тисяч злотих на одного законного представника.

У лютому Головна санітарна інспекція Польщі (GUS) розпочне масштабну перевірку пунктів вакцинації. В рамках цієї ініціативи планується переписати дітей та підлітків, які повинні пройти обов’язкову вакцинацію. Перевірка охопить близько 7,5 мільйонів осіб до 19 років, а отримані дані використовуватимуть для створення електронних карт щеплень.

Про це пише інформаційний портал "In Poland".

Як зазначив головний санітарний інспектор Павел Гжесьовський, нині існує реєстр невакцинованих дітей, проте за допомогою номера PESEL неможливо визначити, від чого конкретно була вакцинована дитина. Ця проблема була виявлена у звіті Вищої контрольної палати, який вказав на численні недоліки чинної системи вакцинації.

Батьки, які відмовляються від обов’язкових щеплень для своїх дітей, можуть бути оштрафовані. Початковий штраф становить 500 злотих. Якщо ж відмова триває, розмір покарання може зрости до кількох тисяч злотих. Проте максимальний штраф не може перевищувати 50 тисяч злотих на одного законного представника.

Нагадаємо, що Польща посилює контроль за фінансовими операціями іноземців, зокрема українців, які ведуть бізнес або здійснюють перекази. Починаючи від 2025 року, підозрілі транзакції можуть призвести до блокування рахунків. Мета заходів — боротьба з шахрайством і тіньовою економікою, що завдає збитків бюджету.