Українців у Польщі штрафують на 120 тис. грн: подробиці

У Польщі перевізникам з України доводиться платити величезні штрафи навіть за дрібні помилки. Україна вже ініціювала діалог із польською стороною.

Про це розповів заступник міністра розвитку та територій України Сергій Деркач.

"Наразі, як інформують перевізники, штрафи накладаються за дрібні технічні помилки. Наприклад, відсутність розділового знаку. Також санкції застосовуються за відсутність GPS-сигналу протягом кількох сотень метрів дороги. Йдеться про штрафи максимального розміру – 12 тисяч злотих, тобто близько 120 тисяч гривень", - розповів він.

За його словами, Україна звернулася до Мінфіну та Мінінфраструктури Польщі, а також Єврокомісії, очікуючи заходів щодо проблеми штрафів. Ініційована зустріч із польськими колегами для детального обговорення.

Він розповів, що Україна наполягає на коректній роботі системи, створенні служби підтримки та забезпеченні справедливого співвідношення між порушенням і санкцією. Деркач повідомив, що у разі неправомірних штрафів перевізникам пропонується надсилати обґрунтовані факти на офіційну пошту МЗС, а також важливо надавати підтвердження необґрунтованості штрафу, якщо для його накладення не було підстав.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року мінімальна зарплата в Польщі зросла на 366 злотих – до 4 666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).

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