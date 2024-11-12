У Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ (фото)

Заявки на приєднання до легіону подали вже понад 600 людей.
У Польщі перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Добровольці підписали контакти з ЗСУ у рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.
За процедурою керівник рекрутингового центру просив кожного з добровольців по черзі підписати контракт. Із документом майбутні бійці зознайомилися заздалегідь.
"Вітаю в Збройних силах України", – сказав керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.
Представник центру Петро Горкуша повідомив, що станом на 12 листопада заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 людей.
Нагадаємо, раніше в ректрутинговому центрі в Польщі повідомляли, що добровольці зможуть підписати контракт або на три роки, або до завершення війни. Після цього людей відправлять на один із польських полігонів, де вони проходитимуть вишкіл.
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