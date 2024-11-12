У Польщі перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ (фото)

Заявки на приєднання до легіону подали вже понад 600 людей.

У Польщі перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Добровольці підписали контакти з ЗСУ у рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України в Любліні.

Також читайте У ЗСУ катастрофічно бракує людей: Берлінська назвала три кроки для змін

За процедурою керівник рекрутингового центру просив кожного з добровольців по черзі підписати контракт. Із документом майбутні бійці зознайомилися заздалегідь.

"Вітаю в Збройних силах України", – сказав керівник рекрутингового центру після підписання контракту з кожним із добровольців.

Представник центру Петро Горкуша повідомив, що станом на 12 листопада заявки на приєднання до Українського легіону подали вже понад 600 людей.

Перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ / Фото: "Укрінформ"

Перші добровольці Українського легіону підписали контракти із ЗСУ / Фото: "Укрінформ"

Нагадаємо, раніше в ректрутинговому центрі в Польщі повідомляли, що добровольці зможуть підписати контракт або на три роки, або до завершення війни. Після цього людей відправлять на один із польських полігонів, де вони проходитимуть вишкіл.

Читайте також: