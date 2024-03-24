Моніторингові канали повідомляли, що під час атаки ракета пролетіла біля кордону з Польщею.

У Польщі під час ракетної атаки на Україну в небо підіймали винищувачі F-16.

Про це повідомили Збройні сили Польщі.

У повідомленні вказується, що окрім військових літаків Польщі також були залучені й союзні літаки.

"Польська та союзницька авіація задіяна, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Хмельницькій області під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що перші українські пілоти пройшли навчання на F-16 у Великій Британії.

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