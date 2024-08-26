У Польщі під час ранкової атаки РФ по Україні впав "невпізнаний об'єкт"

Високопосадовець пояснив, що не віддав наказ про знищення об'єта через погані погодні умови.

На території Польщі розшукують невідомий об'єкт, який залетів під час ранкової атаки РФ по Україні.

Про це повідомив оперативний командування видів Збройних сил Польщі генерал-майор Мацей Кліш у понеділок, 26 серпня, під час брифінгу пише PAP.

За його словами, о 6:43 за варшавським часом на територію Польщі залетів повітряний об’єкт, який рухався з міста Червоноград Львівської області. Він пояснив, що росіяни атакують це місце через елетростанцію.

"Ймовірно, йдеться про проникнення об'єкта на територію Польщі. Об'єкт підтверджений щонайменше трьома станціями радіолокацій", – сказав він.

Кліш додав, що "невпізнаний об'єкт" зник приблизно через 25 км на території Польщі після перетину українського кордону.

"За погодними умовами я не зміг віддати команду на боротьбу з ним через недотримання процедур, тобто так званого візуального підтвердження знищення. Об'єкт зник з радіолокаційних систем. Він не був виявлений ні союзною, ні польською авіацією, а також об'єкт не було підтверджено візуально вертольотами", – зазначив він, припустивши, що об'єкт може залишатися на їхній території, однак не виключає, що він залишив територію Польщі.

Нагадаємо, під час атаки Росії по Україні 26 серпня Польща піднімала свою авіацію.

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