У Польщі під час різдвяного ярмарку монахині збирали гроші для російських окупантів

Монахині РПЦ їздять Європою і збирають гроші нібито на гуманатірну допомогу, яку везуть до України. Проте не уточнюють, що везуть на інший бік фронту.

На різдвяному ярмарку в польському Щецині проросійські монахині з Білорусі збирали гроші для російської армії.

Про це пише видання Polsat News.

В одній з яток продавали свої вироби черниці з монастиря св. Єлизавети в Мінську. Цей жіночий монастир, підпорядкований Московському патріархату в Білорусі, активно підтримує російське вторгнення до України, фінансуючи закупівлю спорядження та позашляховиків для російських окупантів.

Як повідомляв "Белсат", ці монахині їздять країнами ЄС та організовують концерти і торгують переважно продуктами бджільництва. Частина виручених коштів йде на закупівлю медикаментів для російських окупантів на сході України. Машини закуповують і для російської армії.

Важливо, що під час поїздок на Захід монахині переконують організаторів, що везуть до України гуманітарну допомогу. Однак вони не уточнюють, на який бік.

"Ці черниці їздять на різноманітні заходи в Європі, щоб торгувати та заробляти гроші, частина з яких призначена на підтримку режиму Лукашенка, а частина піде на підтримку російських військових в Україні. Вони не приховують, що купують техніку, машини і навіть амуніцію для російських солдатів", – розповідає представниця білоруської діаспори у Щецині Ольга Хоміч.

Керівництво муніципального підприємства, яке організовує ярмарок, після розголосу розірвало контракт з черницями, які керували яткою.

"Після того, як ми отримали інформацію про те, яку додаткову діяльність здійснюють монахині, ми вжили заходів, щоб не допустити їх до подальших продажів", – повідомила Целіна Волош, прессекретарка компанії Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Як повідомляє Biełsat, проблема білоруських черниць стосується не лише різдвяного ярмарку в Щецині. Раніше стенд монахинь з’являвся під час вересневого Фестивалю трьох культур у Влодаві та під час Дня всіх святих на Вольському православному кладовищі у Варшаві.

Як нагадує interia.pl, погана слава про найбільший за чисельністю насельників монастир Білорусі почала стрімко зростати 2020 року – після того, як Олександр Лукашенко оголосив про перемогу на виборах, визнаних міжнародною спільнотою сфальсифікованими. Під час придушення масових протестів настоятель монастиря "отець" Андрій Лемашонак висловився на підтримку диктатора, звинувативши протестувальників у "реалізації планів НАТО" та побитті білоруських силовиків.

Піку своєї "слави" організація досягла після початку російської агресії проти України. Його керівництво та більшість черниць брали активну участь у підтримці російських збройних сил та поширенні російської ідеології "Z" серед білорусів.

Раніше польські політики внесли до Сейму законопроєкт, що передбачає криміналізацію пропаганди ідеологій ОУН, УПА та згадок про Степана Бандеру.

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