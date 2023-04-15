У Польщі підлітки жорстоко побили 13-річного хлопця: його знайшли непритомним (фото)

У Польщі в населеному пункті Радзинь-Підляський група підлітків жорстоко побила 13-річного хлопця. Потерпілий через це знепритомнів.

Про це повідомляє польська поліція.

За даними слідства, п'ятеро підлітків у віці від 15 до 17 років підбігли до 13-річного хлопця, який був на вулиці зі своїми друзями.

Підліток намагався втекти від нападників, він добіг до під'їзду свого будинку, проте один з кривдників його наздогнав та почав бити. Потім інші затягнули жертву у непримітне місце та продовжували жорстоко лупцювати.

Крім того, вони погрожували йому та його родині. Потерпілий знепритомнів. Його з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Оперативники карного розшуку швидко встановили особи причетних до побиття, їх було затримано. Четверо підлітків у віці 15-16 років є жителями Радзиня-Підляського, а 17-річний - житель П'ясечно. Усі вони вже вислухали звинувачення, в яких визнали свою провину. Тепер неповнолітні злочинці відповідатимуть перед судом у справах сім'ї та неповнолітніх і навіть можуть бути відправлені до виправного закладу, а 17-річному підлітку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Польщі через незвичайну витівку учня зачинили школу на три тижні.

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