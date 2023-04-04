У Польщі підліток та жінка викрали, зґвалтували та поголили 14-річну дівчину: шокувальна причина

Дівчина пошкодила електронну цигарку своєї подруги, а тому її мати вирішила "покарати" дитину.

У Польщі 39-річна жінка та 17-річний хлопець викрали з супермаркету 14-річну дівчину. Її зґвалтували, поголили голову та вищипали брови і знімали розправу на відео. Причиною стало те, що дівчина зіпсувала своїй подрузі електронну цигарку за 20 злотих (орієнтовно 170 гривень).

Про це пише wprost.pl.

Інцидент стався в місті Познань. Там дівчина разом з мамою була в одному із супермаркетів. Туди приїхав автомобіль із 39-річною жінкою та 17-річним хлопцем. Вони на очах у матері викрали потерпілу та жорстоко її зґвалтували. Участь у цьому брали також 13-річна донька підозрюваної та ще один 14-річний підліток.

"Вона була зґвалтована з особливою жорстокістю. Всі, хто брав участь у цьому, знімали це на свої мобільні телефони. Її страждання перервали працівники поліції, які, отримавши повідомлення про викрадення, провели ефективну оперативно-розшукову операцію та затримали її мучителів", - зазначили у прокуратурі.

Обвинувачені частково визнали свою провину, проте применшують свою участь у знущанні.

"Зловмисники поводилися з 14-річною дівчинкою надзвичайно жорстоко. Їй поголили частину голови, вищипали брови, частково роздягли, припікали цигарками", - йдеться в поліцейському звіті.

39-річна жінка вирішила познущатися з дитини через те, що жертва пошкодила електронну цигарку її доньки та не повернула їй 20 злотих.

"Слідство встановило, що 14-річна дівчинка наразила себе на небезпеку, пошкодивши електронну сигарету своєї подруги і не віддавши їй 20 злотих. Донька підозрюваної вимагала повернути гроші. Крім того, підозрювана під час своїх пояснень заявила, що вона також хотіла покарати постраждалу дівчинку - і це покарання, за її словами, мало бути пов'язане з тим, що постраждала дівчинка обізвала підозрювану у вульгарній формі", - повідомив прессекретар Познаньської прокуратури Лукаш Вавжиняк.

Жінці та хлопцю за вчинення злочину загрожує 15 років позбавлення волі. 13-річну доньку обвинуваченої та 14-річного друга нападників також судитимуть у суді у справах неповнолітніх.

17-річний хлопець також розповів слідчим, що раніше він зустрічався з набагато старшою 39-річною жінкою і мав з нею сексуальні стосунки. Коли він покинув дитячий будинок, куди його помістили через алкоголізм матері, він переспав з матір'ю свого друга. Він стверджував, що пізніше за її вказівкою та під її впливом зґвалтував 14-річну дівчинку. Його "коханка" стояла поруч і спостерігала за всім.

Нагадаємо, в Польщі в храмі побили напівголу жінку, щоб навчити школярів "боятися гріха".

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