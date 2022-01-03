У Польщі планують посилити карантин через спалах коронавірусу: які обмеження можуть ввести

У Польщі планують посилити карантин через спалах коронавірусу: які обмеження можуть ввести

Рішення про посилення карантину може бути ухвалене вже наступного тижня.

Через зростання захворюваності на коронавірус уряд Польщі вже на наступному тижні може посилити карантинні обмеження.

Про це заявив очільник МОЗ Польщі Адам Недзельський в ефірі RMF FM.

Також читайте Індія починає вакцинувати від коронавірусу підлітків

"Коли весь набір щеплень вичерпано, використовується все, що залишилося під рукою. Під рукою залишаються обмеження. Якщо ми побачимо продовження тенденції до зростання кількості інфекцій цього тижня з близько 20 000 зайнятих лікарняних ліжок, що є дуже ймовірно, тоді ми будемо ухвалювати більш жорсткі рішення", - сказав Недзельський.

Він заначив, що рішення про введення нових карантинних обмежень та заборон, серед яких - закриття шкіл, торгових центрів, можуть ухвалити вже в середу або п’ятницю.

За його словами, Польща почала рік з приростом захворюваності на 10%, а вчора – на понад 25%. Так, за минулу добу у Польщі було виявлено 6422 нових інфікування коронавірусом.

Читайте також: