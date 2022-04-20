У Польщі почали масово зносити пам'ятники радянській армії (фото, відео)

У Польщі 20 квітня одразу в кількох містах знесли пам’ятники радянській армії.

Комуністичні пам'ятники демонтували в Сельдце та Мєндзиблоччі Великопольського воєводства та в Гарнарско, що у Дольношльонському воєводстві. Процес ліквідації пам'ятників транслювали на телебаченні.

Про це інформує Trojka Polskie Radio.

Президент Інституту національної пам’яті каже, що демонтаж це не тільки виконання акту 2016 року про декомунізацію, але й історична справедливість. Адже не можна поклонятись тим, хто убивав у 1945 році поляків.

"Звертаюся до місцевих влад про усунення з громадських місць усіх назв та символів, які увічнюють осіб, організації, події або дати, що стали символами комунізму. Настав час заповнити прогалини у цій сфері", — сказав голова польського Інституту національної пам'яті Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький додав, що пам’ятники на честь червоноармійців не варто розміщувати в громадських місцях, оскільки вони прославляють злочинну систему та злочинців.

"У 21 столітті ми не можемо навчити наступні покоління поляків, що злочинці, які вбивали та ґвалтували, заслуговують на повагу. Це псує світ, а відсутність обліку тоталітарних систем і злочинців робить цей світ гіршим, це спонукає наступних сатрапів робити погані речі в цьому світі”, – підсумував він.

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