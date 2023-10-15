У Польщі почалися парламентські вибори, від результату яких залежить підтримка України

У неділю, 15 жовтня, у Польщі почалося голосування на парламентських виборах та референдумі, результати яких визначать подальший рух країни в ЄС та підтримку Україні. Виборчі комісії відкрилися о сьомій годині ранку за місцевим часом.

Про це повідомляє Rmf 24.

Голосування триватиме до 21 години 15 жовтня. Поляки обирають 460 депутатів і 100 сенаторів. Паралельно з парламентськими виборами проводиться всенародний референдум, на який винесено чотири питання:

продаж державного майна іноземцям,

підвищення пенсійного віку,

польсько-білоруської стіни,

допуск нелегальних іммігрантів з Близького Сходу та Африки.

На дільницях виборці матимуть три односторінкові бюлетені. Одна картка міститиме списки кандидатів до Сейму. Друга - імена кандидатів у Сенат. Третя - чотири питання референдуму.

Вибори пройдуть у 31 497 виборчих округах.

Голосування за кордоном

За інформацією польських ЗМІ, подекуди по всьому світу вже завершилося голосування на виборах до Сейму та Сенату, зокрема у США завершилося голосування в останніх окружних виборчих комісіях. Загалом голосування проходило в 52 комісіях у 21 штаті та чотирьох часових поясах. На виборчих дільницях зареєструвалося рекордне число - понад 48 000 людей.

Також завершили роботу виборчі комісії в країнах Латинської Америки та Канади.

У Тайвані голосування почалося в неділю о 7 ранку за місцевим часом, тобто о 1 годині ночі в Польщі. Крім Тайваню, виборчі комісії були створені в Південній і Східній Азії в Китаї, Філіппінах, Індії, Індонезії, Японії, Південній Кореї, Малайзії, Монголії, Таїланді та В'єтнамі.

Триває голосування на території Європи.

Останні соцопитування

Останні опитування свідчать, що розрив у підтримці двох головних політичних сил - "Громадянської платформи" і керівної "Права і справедливість" - не перевищує 6%.

Як пише The Guardia, до парламенту може потрапити п’ять партій. Це - нині керівна консервативна партія "Право і справедливість", правоцентристська ліберальна "Громадянська платформа", "Конфедерація", "Нові ліві" та "Третя дорога".

Нагадаємо, раніше ми повідомляля, чи існує негативний результат для України після виборів у Польщі.

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