У Польщі починають готувати населення до виживання в надзвичайних ситуаціях: що відомо

Довідник також роз’яснюватиме систему тривожних сигналів, які діють у Польщі.

У Польщі до кінця року кожна сім'я отримає урядовий довідник із рекомендаціями, як діяти у надзвичайних ситуаціях.

Про це повідомило видання RMF24.

МВС спільно з Міноборони та Центром безпеки уряду готують посібник, у якому буде зібрано основну інформацію щодо виживання в кризових умовах. У довіднику пояснюватимуть, як діяти у випадку відключення електроенергії на 72 години, які запаси слід мати вдома та як поводитися під час евакуації.

"Протягом трьох днів усі громадяни, кожне домогосподарство повинні виживати самі", — зазначив заступник директора Департаменту захисту населення та управління в кризових ситуаціях Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Роберт Кльоновскі.

Очікується, що розробка посібника завершиться до кінця квітня, а друкована версія буде надіслана громадянам у другому півріччі. Він міститиме поради щодо цивільного захисту, надання першої допомоги, безпеки в разі стихійних лих та догляду за домашніми тваринами в екстремальних умовах.

Довідник також роз’яснюватиме систему тривожних сигналів, які діють у Польщі, та буде доступний кількома мовами, зокрема українською.

Нагадаємо, Польща готується збільшити армію: кожен чоловік має бути готовим до війни.

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