У Польщі подружжя з України катувало та ґвалтувало 3-річного сина: шокувальні подробиці

У Польщі триває розслідування справи щодо чоловіка та жінки з України, яких звинувачують у катуванні та зґвалтуванні 3-річного хлопчика.

Про це пише польське видання onet.pl.

У Кракові 26-річного Віталія С. та його співмешканку 23-річну Оксану П., громадян України, які проживають у Польщі, звинуватили у катуванні та зґвалтуванні 3,5-річного сина жінки - Данила П. Справу розслідує Тарнобжезька районна прокуратура.

За інформацією, отриманою від прокурора Анджея Дубеля, прессекретаря прокуратури Тарнобжега, експерт-сексолог дійшов висновку, що Віталій С. страждає на розлад сексуальних уподобань, в той час як у матері хлопчика такого розладу не виявлено. Прокурор не розголошує подробиць про природу цих розладів через специфіку справи.

Психіатричні спостереження за обома підозрюваними тривали протягом чотирьох тижнів у закритих умовах слідчого ізолятора на вулиці Монтелюпіх у Кракові. Оксана перебувала під спостереженням з середини травня, а Віталій - через чотири тижні після закінчення спостереження за Оксаною. Це унеможливило контакт між ними під час обстеження.

Психіатричні та психологічні експерти дійшли висновку, що обидва підозрювані є осудними і можуть брати участь у досудовому провадженні та постати перед судом. Вони вважають, що вони придатні для відбування покарання в місцях позбавлення волі.

Наразі сторона обвинувачення очікує на висновок групи експертів різних спеціальностей щодо тілесних ушкоджень хлопчика. Як тільки цей висновок буде отримано, будуть зроблені кроки для завершення розслідування і пред'явлення обвинувачення. Прокурор Дубель зазначив, що реалістичною датою для цього судового процесу є кінець року.

Нагадаємо, у Польщі в аеропорту українця не впустили до літака та оштрафували.

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