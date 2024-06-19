У Польщі погіршується ставлення до українських біженців: гучні деталі

Польські громадяни почали менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, крім прийому українських дітей до польських шкіл.

Такі результати показало дослідження Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії, передає Rzeczpospolita.

Зокрема, наразі лише 31% респондентів вважає, що Польща зобов'язана допомогти Україні, а у січні 2023 року так вважали 62%. А от тих, хто вважає, що Польща повинна “радше допомогти” — 43%. Пр цьому частка поляків, які виступили проти допомоги, збільшилася до 19%.

72% польських респондентів вважають, що, попри війну України з Росією, Польща повинна насамперед враховувати власні інтереси, а протилежної думки дотримуються лише 15%.

За два роки вдвічі зросла кількість респондентів, які вважають, що Польща не повинна надавати додаткову підтримку Україні. Найбільше поляки підтримують матеріальну допомогу — тобто їжу та одяг, але кількість її прихильників впала з 79% до 62%.

В даний час лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю розселення, а понад рік тому таких було 37%. 61% опитаних хочуть, щоб українці повернулися на батьківщину після закінчення війни.

Більшість поляків (95%) також вважають, що Польща має скорочувати виплати допомоги українським біженцям.

Крім цього, тільки 7% польських респондентів дуже позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом Володимиром Зеленським, а 18% — дуже негативно.

Нагадаємо, Угорщина дозволить українцям із протермінованими паспортами отримати посвідку на проживання.

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