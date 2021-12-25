У Польщі поліція знову затримала українця, який перевозив нелегалів

У Польщі поліція знову затримала українця, який перевозив нелегалів

За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців.

На Підляшші на сході Польщі, неподалік кордону з Білоруссю, поліція затримала громадянина України, який перевозив людей, що нелегально перетнули кордон.

Затримання відбулося в Ольховичах. Автомобіль, за кермом якого перебував громадянин України, зупинили з метою перевірки.

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За даними поліції, водій хотів перевезти сімох іракців, повідомляє "Польське радіо".

Водія заарештували, а його транспортний засіб евакуювали на поліційну стоянку.

24 грудня у Підляському воєводстві затримали ще одного громадянина України, який у своєму авто перевозив нелегального мігранта з Іраку.

Зазначимо, у Польщі цього року обвинувачення у допомозі нелегальним мігрантам висунули понад 90 українцям.

Україна 23 листопада розпочала спеціальну операцію ”Полісся” на кордоні з Білоруссю з метою запобігання міграційної кризи.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у разі прориву мігрантів всі доступні сили МВС будуть на кордоні протягом 30 хвилин.