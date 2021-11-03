У Польщі померла вагітна жінка: їй не зробили вимушений аборт через скандальний закон

У Польщі померла вагітна жінка: їй не зробили вимушений аборт через скандальний закон

Адвокатка родити переконана, що лікарі просто чекали, поки плід всередині жінки помре сам, аби не порушувати закон, який забороняє аборти.

У польському місті Пщина померла вагітна жінка. Її госпіталізували через зникнення навколоплідних вод. Адвокатка родини звинуватила лікарів у навмисній бездіяльності задля дотримання заборони абортів.

Про це повідомила у Facebook адвокатська компанія Budzowska.

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30-річна Ізабелла померла на 22 тижні вагітності. Жінка звернулась до лікарні через зникнення навколоплідних вод. Лікарі це підтвердили, проте вимушений аборт робити не стали навіть попри діагностовані раніше вроджені вади плоду.

Жінка померла менш, ніж за добу. Офіційна причина смерті — септичний шок. Повідомляється, що в Ізабели залишився чоловік і дочка.

Цей інцидент трапився ще 22 вересня, проте розголосу історія набула лише зараз. АР пише, що ця справа спричинила протести у Варшаві, Кракові та інших місцях у понеділок 1 листопада. Люди запалювали свічки на пам’ять про матір і дитину.

Припускають, що лікарі відмовились робити вимушений аборт через заборону, яка діє з січня цього року. Проте самі лікарі ці припущення відкидають і наголошують, що "всі медичні рішення були прийняті з урахуванням законодавчих положень та стандартів поведінки, що діють у Польщі".

"Єдиним фактором, який керував медичною процедурою, була турбота про здоров’я та життя пацієнтки і дитини. Лікарі та акушерки робили все, що в їхніх силах, вони боролися за житя пацієнтки та її дитини", – розповідає лікар-акушер в Пщині на півдні Польщі.

Натомість адвокатка родити переконана, що лікарі фактично просто чекали, поки плід всередині жінки помре сам, аби не порушувати закон і не робити аборт.

"Вони (медики — Ред.) утримувались від спорожнення порожнини матки до моменту смерті плода, що пов'язано з чинними нормами, які обмежують можливість легального аборту", — заявила адвокатка родини.

Нагадаємо, 23 жовтня минулого року Конституційний трибунал Польщі визнав аборти незаконними навіть у тому випадку, коли є загроза життю дитини. Це пояснили тим, що кожна людина, навіть ненароджена, має право жити. Відтоді Польщею прокотилися численні акції протестів і масові сутички.

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