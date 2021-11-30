У Польщі попередили про ризик нового масового штурму кордону з Білорусі

Таборів біженців біля кордону Польщі наразі немає.
У Польщі є інформація, що в Білорусі близько 10 тисяч іноземців планують нелегально перетнути кордон.
Про це повідомила на брифінгу речниця прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.
За даними польської сторони, таборів біженців біля кордону наразі немає, їх на вантажівках начебто перевозить білоруська сторона.
"Можливо з цього центру, а можливо з інших місць, де вони збираються... Наскільки нам відомо, іноземців збирали в цьому логістичному центрі, який розташований поблизу Білорусі, неподалік від прикордонного переходу "Брузги", - сказала вона.
За даними Прикордонної служби Польщі, у Білорусі перебуває близько 10 тисяч мігрантів, які планують нелегально перетнути кордон.
"Скільки їх біля кордону, а скільки в країні, ми не знаємо", - уточнила Михальська і додала, що наразі польська сторона не планує відновлювати роботу автодорожнього прикордонного переходу у Кузниці на кордоні з Білоруссю.
Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
Читайте також:
- Мігрантська криза є елементом гібридної війни Росії — дипломат
- "Цинічна гра авторитарних режимів": у Польщі повідомили, як можна "відбити бажання в Лукашенка до подальшої агресії"