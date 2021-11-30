У Польщі попередили про ризик нового масового штурму кордону з Білорусі

У Польщі попередили про ризик нового масового штурму кордону з Білорусі

Таборів біженців біля кордону Польщі наразі немає.

У Польщі є інформація, що в Білорусі близько 10 тисяч іноземців планують нелегально перетнути кордон.

Про це повідомила на брифінгу речниця прикордонної служби Польщі Ганна Михальська.

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За даними польської сторони, таборів біженців біля кордону наразі немає, їх на вантажівках начебто перевозить білоруська сторона.

"Можливо з цього центру, а можливо з інших місць, де вони збираються... Наскільки нам відомо, іноземців збирали в цьому логістичному центрі, який розташований поблизу Білорусі, неподалік від прикордонного переходу "Брузги", - сказала вона.

За даними Прикордонної служби Польщі, у Білорусі перебуває близько 10 тисяч мігрантів, які планують нелегально перетнути кордон.

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"Скільки їх біля кордону, а скільки в країні, ми не знаємо", - уточнила Михальська і додала, що наразі польська сторона не планує відновлювати роботу автодорожнього прикордонного переходу у Кузниці на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибували до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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