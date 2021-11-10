У Польщі попередили, що мігранти з Білорусі можуть ринути до ЄС через Україну

Про небезпеку попередив польський прем'єр Матеуш Моравецький.
Потоки мігрантів із Білорусі можуть спробувати проникнути до ЄС через територію України.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 10 листопада.
"Ми усвідомлюємо ризик, що якщо цей кордон буде занадто щільним, то мігранти можуть піти через Україну, тому вживаємо заходів, щоб зміцнити кордон по всій його довжині", – польський прем'єр.
Натомість, за даними міністра внутрішніх справ Польщі Маріуша Блащака, до кордону стягнули 15 тисяч польських військових, їхню кількість може бути збільшено. Він розповів, що рух на прикордонному переході в "Кузниці" зупинено.
#WojskoPolskie wraz ze @Straz_Graniczna strzeże każdego odcinka granicy Zapobiegając próbie forsowania jej przez nielegalnych migrantów ❗@MON_GOV_PL #granica pic.twitter.com/t0vMtvASae— 16 Dywizja Zmechanizowana (@16Dywizja) November 10, 2021
Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności. pic.twitter.com/GTvrW5xUYU— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 10, 2021
Нагадаємо, у МВС розповіли, як Україна готується до можливого штурму кордону з Білоруссю.
Також перший заступник глави МВС Євген Єнін заявив, що уже зараз спостерігається збільшення потоків мігрантів до прикордонних регіонів України. Так, на ділянці білоруського-українського кордону нещодавно затримали двох незаконних мігрантів з Куби.
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