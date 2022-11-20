У Польщі попрощались з другим чоловіком, якого вбила ракета: "Став жертвою війни проти України"

У Пшеводуві у неділю, 20 листопада, попрощались із другою жертвою ракетного терору Росії проти України. Це - 59-річний місцевий житель Богдан С., який загинув через падіння ракети на території Польщі.

Про це пише wiadomosci.radiozet.pl.

Попрощатись із загиблим через ракетний обстріл України прийшли родичі покійного, його колеги та люблінський воєвода Лех Справка, радник президента проф. Даріуш Дудек, генеральний консул України в Любліні Артем Валач.

Очолив церемонію прощання єпископ-помічник Замойсько-Любачівської дієцезії Маріуш Лещинський. На похороні чоловіка він процитував слова Папи Римського Івана-Павла II.

"Перед обличчям Христа відкривається велика сцена світу і розігрується драма особистої та колективної історії. Наші брати, які трагічно й невинно загинули в нашому селі, як жертви війни, що триває в Україні, мали свою частку в цій драмі історії", - сказав єпископ.

Воєвода Люблінський Лех Справка наголосив, що поляки загинули через путінський імперіалізм, який у 21 столітті допустив цивілізований світ.

Поховали 59-річного поляка поруч із ще однією жертвою російського ракетного терору.

Падіння ракети у Польщі

У Польщі біля кордону з Україною 15 листопада під час масованого ракетного обстрілу України впала ракета, яка вбила двох чоловіків.

Польська влада вважає, що в Пшеводуві могла впасти ракета С-300, яку українські захисники випустили по російських цілях. Проте президент України Володимир Зеленський переконує, що ракета не була українською.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 20 листопада зазначив, що владі поки невідомо, з якої території летіла ракета, яка вбила двох поляків у прикордонному з Україною селі.

19 листопада у Пшеводуві попрощались з іншим загиблим чоловіком. Син загиблого розповів, що його батько допомагав біженцям у пунктах приймання після початку повномасштабної війни в Україні. Він також сказав, що запам’ятає турботу та любов свого батька, який ставив сім’ю на перше місце.

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