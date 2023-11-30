У Польщі посеред ринку на смерть замерзла 14-річна дівчинка: дорослі проходили повз

У Польщі посеред ринку замерзла 14-річна дівчина. Неповнолітній намагалась допомогти лише одна людина.

Про це пише польське видання wprost.pl

14-річну дівчинку знайшли в центрі міста Андрихова, вона була переохолоджена. Через день вона померла в лікарні у Кракові. Польські ЗМІ пишуть, що 14-річна дівчина кілька годин сиділа перед одним з магазинів у центрі міста, на головній вулиці міста. За цей час ніхто з перехожих не звернув уваги на те, що дівчинка могла потребувати допомоги.

"Лише один місцевий житель зацікавився її долею", - пишуть місцеві ЗМІ.

Районна прокуратура у Вадовіцах розслідує обставини смерті підлітка. Її пошуки почалися у вівторок, після того, як сім'я повідомила про це відповідні служби.

Відомо, що дівчинка зателефонувала батькові і сказала, що їй стало зле і вона не знає, де перебуває. Невдовзі було встановлено, що 14-річна дівчинка перебуває біля одного з ринків у центрі Андрихова.

На місце події виїхали пожежники, поліція та швидка допомога. На той момент 14-річна дівчинка була без свідомості і дуже замерзла. Її перевезли до лікарні у Вадовіцах, а потім - до лікарні у Кракові.

"Лише один з мешканців зацікавився її долею. Він переніс її в теплий магазин і викликав швидку допомогу. Дівчину відвезли до лікарні. Вона дуже замерзла", - пишуть польські видання.

Наступного дня, у середу 29 листопада, дівчинка померла. Невідомо, скільки часу 14-річна дівчинка перебувала перед ринком і чому ніхто не наважився їй допомогти. Також немає інформації про те, чому такій молодій людині раптово стало погано. На місці, де її знайшли, збираються місцеві жителі і запалюють свічки. Обставини інциденту має з'ясувати прокуратура. Наразі поліція не розголошує жодної інформації.

Нагадаємо, у Польщі 19-річна дівчина знайшла у лісі немовля. Історія отримала несподіване продовження.

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