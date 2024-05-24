У Польщі посилять охорону хабу переправлення зброї до України

Польща вирішила посилити охорону основного транзитного вузла, на якому займаються переправленням західної військової допомоги до України.

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Це повʼязано з посиленням російських диверсій, інформує Bloomberg.

Голова МВС Польщі Томаш Семоняк підтвердив, що вживаються заходи щодо посилення безпеки щодо аеропорту Жешув-Ясенка, через який проходить 90% західної допомоги.

"Ми зіштовхнулися з іноземною державою, яка веде ворожі та, висловлюючись військовою мовою, кінетичні дії на території Польщі. Нічого подібного раніше не було", – сказав голова польського відомства.

Семоняк заявив, що нещодавні диверсійні акти, про які говорив премʼєр Туск, були замовлені російськими спецслужбами. Російські спецслужби готові робити такі дії за гроші.

Він зазначив, що Кремль намагається вербувати так званих "одноразових агентів", зокрема футбольних хуліганів, або злочинців, які готові вчиняти диверсії за гроші.

Чиновник підкреслив, що ситуація дуже серйозна оскільки спецслужби РФ діють цілеспрямовано на чужій території.

"Ми вже не говоримо про агентів впливу чи якусь онлайн-активність. Це люди, які готові прийти і щось підпалити", – зазначив Семоняк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Румунія заявила, що знайшла серед біженців з України російських шпигунів.

Крім того, ми раніше інформували, що уряд Британії занепокоєний через злочинну діяльність російських шпигунів.

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