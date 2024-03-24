У Польщі повідомили, чому винищувачі F-16 не збили російську ракету

У повітря піднялися два польські та два американські винищувачі F-16.

Зранку 24 березня ракета РФ під час атаки на Україну перетнула кордон Польщі. Польська авіація могла б збити ціль, за умови, що вона б залетіла далі - углиб країни.

Про це заявив радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка, повідомляє Wiadomosci.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) опинилися в районі вчасно, а тому встигли б збити об’єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об’єкт, якби він пішов глибше та загрожував", - наголосив він.

Зазначається, що російська ракета пробула у повітряному просторі Польщі 39 секунд. Повітряна ціль летіла зі швидкістю 800 км/год. на висоті 400 метрів. Вона залетіла вглиб Польщі на 1,5-2 км. Під час інциденту у повітря піднялися дві пари винищувачів F-16 - два польські та два американські.

Своєю чергою, віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш наголосив, з а об’єктом весь час спостерігали польські радарні системи. Крім того, моніторинг здійснювали спільно з українською стороною.

"Якби були якісь ознаки того, що російська ракета, яка порушила повітряний простір Польщі, прямувала до цілі в Польщі, її б збили", - наголосив він.

Міністр оборони Польщі також подякував США та Британії, які вирішили залишити системи протиповітряної і протиракетної оборони Sky Sabre у Польщі до кінця року.

Російська ракета в Польщі

Вже не вперше під час ракетної атаки РФ на Україну польська армія залучає свою авіацію. Так, сьогодні зранку, у Польщі в небо знову підіймали винищувачі F-16. Окрім військових літаків Польщі, також були залучені й союзні судна.

Згодом польські військові повідомили, що під час атаки російська ракета залетіла на територію їхньої країни. Об'єкт увійшов до повітряного простору в районі міста Осердув (Люблінське воєводство) і залишався там 39 секунд. Сталося це 24 березня о 4:23.

Міністерство закордонних справ Польщі відреагували на інцидент з польською ракетою. Варшава вимагатиме від РФ пояснень з порушенням повітряного простору країни.

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