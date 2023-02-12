У Польщі повідомили найбільш затребувані професії: хто у переліку

Бракує польському ринку праці будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів, вчителів тощо.
У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці в 2023 році. Переважно, це робота, пов'язана із фізичною працею; робота із догляду; діяльність у сфері освіти й медицини.
Про це свідчать дані із урядового рапорті "Барометр професій 2023", повідомляє Yavp.pl.
Як пояснюється, через дефіцит працівників страждають такі галузі як логістика та кур’єрські послуги, охорона здоров’я й туризм.
Так, медсестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів, а 84 повіти Польщі називають цю проблему “дуже великою”.
Ще кожен четвертий повіт Польщі може мати проблеми з наявністю професійних водіїв через те, що представники цієї професії найчастіше змінюють роботу. Останнім часом це зробили 41% водіїв.
Так, у переліку найбільш дефіцитних професії у Польщі на 2023 рік:
- Будівельні столяри теслі
- Покрівельники
- Будівельні робітники
- Монтери будівельних конструкцій
- Муляри та штукатури
- Зварювальники
- Слюсарі
- Працівники оздоблювальних робіт на будівництві
- Електрики, електромеханіки та електромонтери
- Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR
- Механіки автотранспорту
- Кухарі
- Фізіотерапевти та масажисти
- Лікарі, медсестри та акушерки
- Психологи та психотерапевти
- Складські працівники
- Вчителі практичного професійного навчання, загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл та інтеграційних відділів
- Оператори та механіки землерийної техніки, розкрійних верстатів
- Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю
- Спеціалісти бухгалтерського обліку
- Самозайняті бухгалтери
Водночас з цього переліку зникли пекарі. Причина в тому, що багато пекарень у Польщі опинилися під загрозою закриття через високі ціни на енергоносії.
Нагадаємо, у Польщі багато галузей економіки потерпають від браку кадрів, а особливо після повернення багатьох чоловіків з України на Батьківщину. За прогнозами, 2023 року попит на іноземних заробітчан збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.
Тим часом польські роботодавці почали дуже конкурувати за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. Для жінок же найважливішим фактором під час вибору роботи у Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.
Читайте також:
- Чи можуть вручати повістки українцям в Польщі: в ЦПД спростували російські фейки
- У Польщі українець, помітивши прикордонників, покинув своє авто і втік до лісу: що сталось
- Українцям у Польщі виплатять ще одну фіндопомогу: хто і як може отримати гроші