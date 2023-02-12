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У Польщі повідомили найбільш затребувані професії: хто у переліку

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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У Польщі повідомили найбільш затребувані професії: хто у переліку

Фото: УНІАН

Бракує польському ринку праці будівельників, слюсарів, водіїв, лікарів, вчителів тощо.

У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці в 2023 році. Переважно, це робота, пов'язана із фізичною працею; робота із догляду; діяльність у сфері освіти й медицини. 

Про це свідчать дані із урядового рапорті "Барометр професій 2023", повідомляє Yavp.pl.

Як пояснюється, через дефіцит працівників страждають такі галузі як логістика та кур’єрські послуги, охорона здоров’я й туризм.

Так, медсестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів, а 84 повіти Польщі називають цю проблему “дуже великою”. 

Ще кожен четвертий повіт Польщі може мати проблеми з наявністю професійних водіїв через те, що представники цієї професії найчастіше змінюють роботу. Останнім часом це зробили 41% водіїв.

Так, у переліку найбільш дефіцитних професії у Польщі на 2023 рік:

  • Будівельні столяри теслі
  • Покрівельники
  • Будівельні робітники 
  • Монтери будівельних конструкцій
  • Муляри та штукатури 
  • Зварювальники 
  • Слюсарі 
  • Працівники оздоблювальних робіт на будівництві 
  • Електрики, електромеханіки та електромонтери
  • Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR
  • Механіки автотранспорту
  • Кухарі
  • Фізіотерапевти та масажисти 
  • Лікарі, медсестри та акушерки
  • Психологи та психотерапевти  
  • Складські працівники  
  • Вчителі практичного професійного навчання, загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл та інтеграційних відділів
  • Оператори та механіки землерийної техніки, розкрійних верстатів
  • Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю
  • Спеціалісти бухгалтерського обліку
  • Самозайняті бухгалтери 

Водночас з цього переліку зникли пекарі. Причина в тому, що багато пекарень у Польщі опинилися під загрозою закриття через високі ціни на енергоносії.

Нагадаємо, у Польщі багато галузей економіки потерпають від браку кадрів, а особливо після повернення багатьох чоловіків з України на Батьківщину. За прогнозами, 2023 року попит на іноземних заробітчан збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.

Тим часом польські роботодавці почали дуже конкурувати за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. Для жінок же найважливішим фактором під час вибору роботи у Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.

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Дата публікації
Перегляди
4289
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