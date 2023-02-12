У Польщі повідомили найбільш затребувані професії: хто у переліку

У Польщі склали перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці в 2023 році. Переважно, це робота, пов'язана із фізичною працею; робота із догляду; діяльність у сфері освіти й медицини.

Про це свідчать дані із урядового рапорті "Барометр професій 2023", повідомляє Yavp.pl.

Як пояснюється, через дефіцит працівників страждають такі галузі як логістика та кур’єрські послуги, охорона здоров’я й туризм.

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Так, медсестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів, а 84 повіти Польщі називають цю проблему “дуже великою”.

Ще кожен четвертий повіт Польщі може мати проблеми з наявністю професійних водіїв через те, що представники цієї професії найчастіше змінюють роботу. Останнім часом це зробили 41% водіїв.

Так, у переліку найбільш дефіцитних професії у Польщі на 2023 рік:

Будівельні столяри теслі

Покрівельники

Будівельні робітники

Монтери будівельних конструкцій

Муляри та штукатури

Зварювальники

Слюсарі

Працівники оздоблювальних робіт на будівництві

Електрики, електромеханіки та електромонтери

Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR

Механіки автотранспорту

Кухарі

Фізіотерапевти та масажисти

Лікарі, медсестри та акушерки

Психологи та психотерапевти

Складські працівники

Вчителі практичного професійного навчання, загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл та інтеграційних відділів

Оператори та механіки землерийної техніки, розкрійних верстатів

Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю

Спеціалісти бухгалтерського обліку

Самозайняті бухгалтери

Водночас з цього переліку зникли пекарі. Причина в тому, що багато пекарень у Польщі опинилися під загрозою закриття через високі ціни на енергоносії.

Нагадаємо, у Польщі багато галузей економіки потерпають від браку кадрів, а особливо після повернення багатьох чоловіків з України на Батьківщину. За прогнозами, 2023 року попит на іноземних заробітчан збережеться, а громадяни України надалі залишаються пріоритетними у працевлаштуванні для польських роботодавців.

Тим часом польські роботодавці почали дуже конкурувати за українок, тому намагаються покращити умови співпраці. Для жінок же найважливішим фактором під час вибору роботи у Польщі є комфортне середовище та лояльне керівництво.

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