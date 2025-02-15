У Польщі повідомили про кількість ув’язнених іноземців: з якої країни найбільше

Понад половину ув’язнених іноземців, яких утримують в слідчих ізоляторах і в'язницях Польщі, становлять вихідці з України.

Про це повідомило польське видання RMF24 з посиланням на речницю генерального директора пенітенціарної служби Арлету Пенконек.

За офіційною статистикою, станом на 31 січня 2025 року у польських пенітенціарних закладах перебувало 2 575 іноземців із щонайменше 78 країн світу. Найбільше серед них українців — 1 313 осіб.

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Для порівняння - наступними за кількістю є ув’язнені з Грузії (305 осіб), за якими йдуть громадяни Білорусі (140 осіб), Молдови (106 осіб), Росії (82 особи), Румунії (53 особи), Вірменії (44 особи), Литви (41 особа), Болгарії (39 осіб), Чехії (28 осіб), Німеччини (24 особи), Нігерії (21 особа), Туреччини (20 осіб), Колумбії (18 осіб), а також Туркменістану (19 осіб), Узбекистану (19 осіб), Словаччини (16 осіб), В'єтнаму (12 осіб) і Казахстану (12 осіб).

Громадянство ще 60 іноземців невстановлене, а п'ятеро ув'язнених не мають громадянства жодної країни.

Арлета Пенконек зазначила, що засуджені до ув’язнення іноземці були звинувачені у злочинах проти власності, життя та здоров'я, а також комунікаційних злочинах.

При цьому вона додала, що кожен засуджений іноземець може листуватися з відповідною консульською установою чи дипломатичним представництвом, їх можуть відвідувати посадові особи дипломатичних установ.

Нагадаємо, у Польщі 34-річна громадянка України вночі пішла з дому, залишивши без нагляду 5 маленьких дітей у холодному приміщенні, що не опалюється.

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