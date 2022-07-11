У Польщі повідомили, скільки українських дітей приймуть школи і садочки восени і у якому форматі буде навчання

Польські школи і дитсадки від 24 лютого прийняли 200 тисяч дітей з України. З наступного навчального року українських дітей у навчальних закладах Польщі стане ще більше.

Кількість українських дітей у навчальних закладах Польщі зросте вдвічі - система освіти сусідньої країни готується прийняти ще 200 тисяч неповнолітніх.

Про це повідомив міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек, інформує "Польське радіо".

"Ми прийняли 200 тисяч (українських дітей), з них 160 – у школи і 40 – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. може приєднатися від 1 вересня. Це все буде видно протягом наступних тижнів. Система еластична, узгоджена з керівними органами, із самоврядуванням, з відділами освіти, з Міністерством внутрішніх справ й адміністрації. Ми готові приймати українських дітей", — сказав міністр освіти Польщі.

Пшемислав Чарнек додав, що освітянам планують суттєво підняти заробітну плату. За його словами, від наступного навчального року зарплати вчителів зростуть приблизно на 20%.

"Зарплата вчителя залежить від багатьох елементів. Ставка зросте з 2950 злотих брутто (18 346 грн), як було ще 31 грудня минулого року, до 3440 злотих (21 393 грн) від 1 вересня", — запевнив міністр освіти.

Попри те, що у Польщі знову зростає кількість нових випадків коронавірусу, очільник Міносвіти повідомив, що дистанційне або гібридне навчання в майбутньому навчальному році не планується. Принаймні поки що жодних сигналів від Міністерства охорони здоров’я чи санітарних служб про це не було.

Нагадаємо, українцям у Польщі надаватимуть дешеве комунальне житло.

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