У Польщі повідомляють, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди

Інцидент стався у Нарівці.
Білоруські силовики кидали через польський кордон шумові петарди.
Про це повідомила польська Прикордонна служба у своєму Twitter.
Зазначається, що інцидент стався на ділянці, яку охороняє прикордоннй пост у Нарівці. За інформацією відомства, було зафіксовано 35 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. З території Польщі видворили вісім осіб.
W niedzielę 05.12 na granicyodnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe. pic.twitter.com/Xmiymln8vE
Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.
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