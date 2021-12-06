У Польщі повідомляють, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди

У Польщі повідомляють, що білоруські силовики кидали через кордон шумові петарди

Інцидент стався у Нарівці.

Білоруські силовики кидали через польський кордон шумові петарди.

Про це повідомила польська Прикордонна служба у своєму Twitter.

Зазначається, що інцидент стався на ділянці, яку охороняє прикордоннй пост у Нарівці. За інформацією відомства, було зафіксовано 35 спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону. З території Польщі видворили вісім осіб.

W niedzielę 05.12 na granicyodnotowano 35 prób jej nielegalnego przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 8 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Narewce, funkcjonariusze białoruskich służb rzucali z samochodu petardy hukowe. pic.twitter.com/Xmiymln8vE — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 6, 2021

Як відомо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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