У Польщі пояснили, чому не зможуть передати Україні винищувачі F-16

Заступник міністра національної оборони країни Войцех Скуркевич відреагував на інформацію, як активно поширюється у ЗМІ, що нібито Польща активно веде переговори щодо передавання Україні винищувачів F-16. Він спростував цю інформацію.

Про це повідомляє польське видання Niezalezna.PL.

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Видання наводить пост депутата лівих Павла Крутула, який входить до комісії Сейму з питань оборони. Опозиційний політик на своїй сторінці у Twitter написав, що, на його думку, "передавання Україні винищувачів А-16 замість російських МіГ-29 означатиме роззброєння польської армії".

На його допис відреагував заступник міністра національної оборони Польщі Войцех Суркевич. "Немає теми передачі польських А-16", – коротко відповів Суркевич.

F-16 для України

Нагадаємо, президент США Джо Байден у понеділок, 30 січня, заявив журналастам, що США не передаватимуть Україні літаки.

Таку позицію американського лідера підтримав і Білий дім. Мовляв, США уже надсилають або анонсували допомогу для відправлення, включно з танками Abrams.

Тим часом президент Литви Ґітанас Науседа, чия країна активно допомагає Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, закликав країни НАТО перетнути так звані "червоні лінії" та відправити Україні винищувачі та ракети великої дальності для боротьби проти російської агресії.

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