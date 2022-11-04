У Польщі пояснили пришвидшене будівництво стіни на кордоні з Калінінградом

Рішення про будівництво приймали міністерства оборони та внутрішніх справ

Польща поки не відчувала міграційного тиску за сторони Калінінградської області Росії, але спрогнозувати дії Кремля дуже важко, тому Варшава намагається діяти на випередження і будує стіну на кордоні.

Про це заявив заступник глави МВС Польщі Блажей Побожий в ефірі радіо Olsztyn.

Він зазначив, що рішення діяти на випередження було прийнято спільно міністерствами оборони та внутрішніх справ.

Побожий сказав, що поки прикордонники не помічають незаконної міграційної активности на кордоні з Росією.

"Але краще підготуватися до варіантів, які навіть зараз виглядають абсолютно неможливими і нереальними, аби потім це не сталося зненацька", - зазначив він.

Побожий підкреслив, що Польща вимушена готуватись навіть до нереальних, на перший погляд, варіантів, бо російське керівництво вже не раз демонструвало, що воно діє нераціонально.

Чиновник заявив, що рейси з країн Близького Сходу чи Африки до Калінінграду, яких останнім часом стало доволі багато, примусили керівництво Польщі діяти більш рішуче.

Зазначимо, що тимчасове загородження на кордоні з Калінінградською областю РФ буде мати три ряди колючого дроту, буде 2,5 метра заввишки і три метри завширшки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі почали будівництво захисного паркану на кордоні з Росією.

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