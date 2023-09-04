У Польщі пояснили, як Росія хоче використати спалах легіонельозу в країні: до чого тут біженці з України

Країна-агресор намагається звинуватити Україну в тому, що в Польщі спалах легіонельозу.

Заступник міністра-координатора спеціальних служб і уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин прокоментував спалах легіонельозу у деяких регіонах. Він зауважив, що Росія намагається через свою пропаганду зробити у цьому винними українців, які рятуються від війни.

Про це він розповів у соцмережах.

Станіслав Жарин зазначив, що "у зв'язку з інфікуванням легіонелою в Польщі російська пропаганда провела низку дезінформаційних заходів проти Польщі".

"Росія швидко скористалася можливістю просувати типову брехню проти Польщі. Але був і новий контент" - зазначив він.

Він зазначив, що росіяни мали на меті створити паніку та хаос у польських містах.

"З іншого боку, ми бачили меседжі, які вписуються в типову лінію впливу Росії на Польщу. Були спроби показати, що легіонела - це результат прийому українських біженців, що це хвороба, принесена з України до Польщі", - зазначив він.

Жарин пояснив, що Росія "також представила абсурдні тези про те, що де-факто легіонельозу в Польщі не було, і що те, що відбувається насправді, є спробою приховати той факт, що Польща масово відправляє солдатів і найманців в Україну, які гинуть на фронті".

"Такого роду нісенітниці та абсурди - це типова лінія впливу Росії, яка, з одного боку, намагається розпалити недовіру між поляками та українцями, намагається розпалити ненависть між нашими суспільствами. А з іншого боку, намагається показати, що Польща бере безпосередню участь у військових діях, є країною, яка провокує, ескалує і втягує Захід у війну з Росією", - вважає він.

За словами заступника міністра-координатора спецслужб, "всі ці дії розраховані на те, щоб розхитати співпрацю між Заходом і Україною, що має дозволити Росії виграти війну".

"Росія наразі розглядає свою інформаційну діяльність як елемент війни проти України", - підкреслив Жарин.

Зазначимо, що у понеділок санепідемстанція Жешува повідомила, що кількість людей, інфікованих легіонелою, зросла до 165. Наразі підтверджено 111 випадків захворювання лише в Жешуві. Інші випадки були зафіксовані в інших районах Підкарпатського воєводства. Дев'ятнадцять осіб померли. Усі померлі мали супутні захворювання. Джерело інфекції досі не встановлено.

Нагадаємо, у польському Жешуві поблизу кордону з Україною стався спалах легіонельозу або "хвороби легіонерів" — небезпечної легеневої недуги з високим рівнем летальних наслідків.

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