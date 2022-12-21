У Польщі прикордонники витягували з вікна авто чоловіка: він тікав до України

У Польщі у населеному пункті Корчова прикордонники витягували з вікна автомобіля 37-річного українця, який порушив правила дорожнього руху. Він намагався швидко виїхати до України.

Про це повідомляють польські прикордонники.

За даними прикордонників, 37-річний українець порушив правила дорожнього руху, за що його хотіли оштрафувати. У чоловіка забрали паспорт та намагались вручити йому запрошення до суду, проте українець намагався втекти на автомобілі на територію України.

" Прикордонники блокували проїзд та зупинили транспортний засіб. Чоловік поводився агресивно, не реагував на їхні команди та заблокував двері. Його витягли через вікно та затримали", - йдеться у повідомленні.

Українець визнав себе винним, його засудили до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки. Також він повинен сплатити штраф у розмірі 400 злотих.

Нагадаємо, на трасі в Польщі поблизу пункту пропуску в Корчовій сталася ДТП, в якій постраждали українці, серед яких - діти та вагітні.

Також у Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною.

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