У Польщі прикордонники витягували з вікна авто чоловіка: він тікав до України

Чоловік порушив правила дорожнього руху та намагався втекти.
У Польщі у населеному пункті Корчова прикордонники витягували з вікна автомобіля 37-річного українця, який порушив правила дорожнього руху. Він намагався швидко виїхати до України.
Про це повідомляють польські прикордонники.
За даними прикордонників, 37-річний українець порушив правила дорожнього руху, за що його хотіли оштрафувати. У чоловіка забрали паспорт та намагались вручити йому запрошення до суду, проте українець намагався втекти на автомобілі на територію України.
"Прикордонники блокували проїзд та зупинили транспортний засіб. Чоловік поводився агресивно, не реагував на їхні команди та заблокував двері. Його витягли через вікно та затримали", - йдеться у повідомленні.
Українець визнав себе винним, його засудили до 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки. Також він повинен сплатити штраф у розмірі 400 злотих.
Нагадаємо, на трасі в Польщі поблизу пункту пропуску в Корчовій сталася ДТП, в якій постраждали українці, серед яких - діти та вагітні.
Також у Кракові 12 днів поспіль вимикатимуть світло на знак солідарності з Україною.
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