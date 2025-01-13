У Польщі прокоментували "закриття" неба для словацьких депутатів, які прямували до Москви

В МЗС пояснили, що у словацьких делегатів не було усіх потрібних документів.

У МЗС Польщі заперечили слова віцеспікера Нацради Словаччини Андрея Данка, який заявив, що країна закрила небо під час польоту словацької делегації до Москви.

Прокоментував ситуацію речник польського МЗС Павло Вронський, повідомляють Polsat і Polskie Radio.

Вронський пояснив, що у словацьких делегатів не було усіх потрібних документів. Зокрема, вони не надали Польщі ноту. Коли ж членів словацької делегації попросили доповнити документи, вони повідомили про зміну маршруту.

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Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що відносини його країни зі Словаччиною "мають добрий вигляд". Він порадив літати до Варшави, а не до Москви.

Нагадаємо, 12 грудня Данко заявив, що Польща закрила своє небо для літака делегації парламенту Словаччини, який прямував до Москви. Авіасудну довелося летіти в обхід через Чехію та Німеччину.

До слова, у Москви очікується зустріч словацької делегації з представниками Держдуми Росії та деякими членами уряду.

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