У Польщі протестувальникам, які блокують кордон з Україною, запропонували компроміс – подробиці

Польська чиновниця зустрілася з перевізниками, які блокують кордон з Україною.

Міністерка сільського господарства Польщі Анна Гембіцька ввечері 28 листопада приїжджала до перевізників і фермерів, які блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Чиновниця представила протестувальникам пропозиції, які повинні завершити блокаду на кордоні.

Про це повідомляє RMF24.

Так, міністерка запропонувала протестувальникам доплату у розмірі 1 тис. злотих до кожного гектара з кукурудзою та збільшення фонду на низьковідсоткові кредити для аграріїв на 2,5 млрд злотих.

Після зустрічі Анна Гембіцька також заявила, що причиною складної ситуації є агресія Росії проти України та "безвідповідальна політика ЄС, який не бачить проблем Польщі".

За її словами, під час зустрічі з протестувальниками йшлося про боротьбу на європейських майданчиках за рішення, яких вимагають фермери і перевізники, а також про національні рішення, які могло б запропонувати Міністерство сільського господарства.

Міністерка також додала, що вона готова до негайних переговорів з міністром інфраструктури та міністром внутрішніх справ.

Гембіцька зазначила, що декілька питань ще треба узгодити, але висловила сподівання, що вдасться підготувати проєкт розпорядження у цій справі, який буде розглянуто на Раді міністрів.

Водночас Гембіцька спростувала повідомлення, що з'явилися в українських ЗМІ, про те, що протестувальники не пропускають гуманітарні та військові вантажі.

"Ми не згодні звинувачувати фермерів і перевізників у тому, що вони блокують гуманітарну допомогу або товари, які повинні швидко потрапити в Україну", - наголосила вона.

Присутній на зустрічі організатор протесту Роман Кондров з організації "Ошукане село" оголосив, що акція протесту на кордоні буде припинена, як тільки вимоги будуть виконані.

"Ми чекаємо на результати. Поки що ми продовжуємо акцію протесту", – сказав він.

Нагадаємо, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач розповів, що польські перевізники не пропускають цистерни з паливом і гуманітарні вантажі для України.

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