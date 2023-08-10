У Польщі протестують проти будівництва супермаркету, бо там "являлась Діва Марія"

Люди вважають, що у "святому місці такого не може бути".

У Польщі місцеві жителі та деякі представники влади виступили проти будівництва розподільчого центру великої мережі німецьких супермаркетів, заявляючи, що у цьому місці "являлась Діва Марія".

Про це пише onet.pl

Малопольська староста Барбара Новак виступає проти будівництва розподільчого центру великої німецької мережі супермаркетів в гміні Гетшвальд (Вармінсько-Мазурське воєводство), де колись відбувалися об'явлення Богородиці.

"Чи не повинен Гетшвальд, де Марія з'являлася понад 160 разів, бути під особливим захистом кожного польського католика, громадськості та уряду? Чи не повинен він, як Лурд чи Фатіма, бути заповідною зоною? Битва за Гетшвальд триває", - заявила чиновниця.

Деякі жителі гміни також активно протестують проти інвестицій, кажучи, що "сморід німецького сміття осквернить престол Матері Божої". Наразі триває обговорення зведення цього центру в гміні, де раніше являлась Богородиця.

Нагадаємо, польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

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