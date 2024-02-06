У Польщі протягом півтора години знайшли мертвими двох священників: відома причина трагедій

Трагедія сталась через особисте життя загиблих або заздрість, вважають у єпархії.

У Польщі загинули двоє священиків з Сосновецької єпархії. За даними слідства, у березні 2023 року один зі священиків убив диякона, а потім наклав на себе руки, кинувшись під потяг. Майже через рік стали відомі причини цієї трагедії.

Про це пише польське видання onet.pl.

У березні 2023 року біля Католицького дому навпроти Сосновецького собору було знайдено тіло молодого чоловіка. Жертвою злочину став 26-річний диякон. Рани, виявлені на тілі чоловіка, вказують на те, що сталося вбивство.

Згодом під потягом загинув ще і місцевий священник.

Виявляється, священик планував злочин, про що свідчить зміст його заповіту. Передумовою злочину мала стати психічна хвороба літнього священнослужителя. Єпископ Сосновецький знав про це, але нічого не міг вдіяти, оскільки о. Роберт Ш. мав дійсну довідку про стан здоров'я.

Трагічні події сталися одна за одною з інтервалом близько 1,5 години. Диякон, родом з Вольброма, і священик з Явожно служили в катедральній базиліці Сосновець з вересня 2022 року. Старший священнослужитель жив у парафіяльному будинку поруч із собором, диякон - у Католицькому домі через дорогу. Ці двоє чоловіків могли конфліктувати між собою, суперечка, ймовірно, стосувалася їхнього особистого життя. Між священнослужителями також могло існувати суперництво і заздрість через посади, які вони займали.

Нагадаємо, у Польщі закликають НАТО збивати ракети і дрони над територією України.

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