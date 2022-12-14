У Польщі різко поменшало вакансій: які професії затребувані і у яких регіонах можна знайти роботу

У Польщі стає менше вакантних місць, але все ще найзатребуванішими є працівники зі сфери промисловості.

Про це повідомляє businessinsider.com.pl.

Найбільш відчутно кількість вакансій знизилась у сільському та лісовому господарствах, мисливстві і рибальстві (на 41,1%. до 0,4 тис.), готельному та ресторанному бізнесах (на 39,7% до 3 7 тис.), будівництві (на 31,5% до 15,4 тис.).

Натомість, як свідчать останні дані, найбільше вільних робочих місць фіксують на промислових підприємствах (27,9 тисяч). Значну кількість вакансій також мають фірми зі сектора торгівлі та ремонту транспортних засобів - 21,1 тисяч, а також будівництва - 15,4 тисячі.

Водночас, за даними Головного статистичного управління, наразі на працевлаштування у Польщі чекає понад 100 тисяч осіб. Станом на кінець третього кварталу 2022 року було 135,5 тисяч вільних робочих місць. Згідно зі звітом статистичного управління, це на 11,7% менше, ніж за такий самий період 2021 року.

Нині на 9,1% знизилась кількість новостворених робочих місць у порівнянні з кінцем 2021-го, натомість на 24% зросла кількість ліквідованих.

Наразі найбільше вакансій мають компанії на заході Польщі. Також багато вільних робочих місць пропонували у Нижньосілезькому та Мазовецькому воєводствах. Найменше вакансій - у прикордонному з Україною Підкарпатському воєводстві.

Переважна більшість компаній, які мають вільні робочі місця, - приватні.

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