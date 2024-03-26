У Польщі різко відреагували на заяву посла Росії щодо ракети та ігнорування виклику до МЗС

У Польщі дії російського посла щодо ігнорування виклику до МЗС назвали дипломатичним дезертирством та непрофесіоналізмом.

Про це сказав заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна у коментарі польським ЗМІ.

"Це було не запрошення, а виклик посла відповідно до Віденської конвенції у зв'язку з подією. Російська ракета перетнула кордон. Це занепокоїло наших союзників. Такий акт перетину ракетою також є терористичним актом, тому посла викликали для вручення ноти протесту. Це прояв дипломатичного дезертирства і непрофесіоналізму з боку посла", - сказав Анджей Шейна в інтерв'ю RMF24.

Заступник очільника МЗС підкреслив, що посол Андрєєв "жодним чином" не представляє Російську Федерацію в Польщі.

Також Шейна емоційно прокоментував брехню посла РФ про те, що "російська ракета до Польщі не залітала".

"Ми маємо справу з терористичною і добре оснащеною державою, а ви припускаєте, що Росія не знає, куди летять її ракети? Це вже не вперше відбувається. Ми можемо очікувати різних ситуацій, тому що є терористична війна, яку веде Путін, але є й інші приклади з інших країн, наприклад, вторгнення безпілотників", - сказав він.

Відповідаючи на запитання про можливість збити російську ракету після того, як вона перетнула кордон, політик сказав, що існують різні концепції, але для того, щоб збивати ракети, коли вони наближаються до кордону НАТО, це "потрібно робити за згодою України, враховуючи ризики".

Також польський дипломат назвав Путіна терористом.

Що відомо про російську ракету у Польщі

Вранці 24 березня російська ракета під час масованої атаки РФ на Україну перетнула кордон Польщі. Це сталося поблизу селища Осердув (Люблінське воєводство), ракета пробула в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Через це Польща піднімала в повітря винищувачі F-16, проте збивати ракету не стала. Ракета повернулася в повітряний прострі України.

Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєка прокоментував, що польська авіація могла б збити ціль за умови, що вона залетіла б углиб країни. А у Збройних силах Польщі заявили, що не збивали ракету, бо вона усе одно поверталася до України.

У понеділок посла РФ у Польщі викликали до МЗС, проте той проігнорував візит. Також Сергій Андрєєв нахабно заявив, що "запропонував польським колегам, якщо вони того бажають, направити відповідну ноту поштою чи кур'єром".

Читайте також: