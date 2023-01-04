У Польщі росіянин та білорус 5 років шпигували за військовими об'єктами для розвідки РФ: що відомо

Росіянина та білоруса вже затримали, їх судять.

У Польщі викрили росіянина і білоруса за підозрою у шпигунстві на користь російського ГРУ.

Про це заявила речниця Окружної прокуратури Варшави Александра Скшиняж, повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Слідство встановило, що двоє громадян РФ та Білорусі працювали для російської військової розвідки (ГРУ). Їм було доручено розпізнавати військові об'єкти, які мають критичне значення для оборони Польщі, а також збирати інформацію про боєздатність, моральний стан та функціонування підрозділів країни.

Прокуратура встановила, що шпигунська діяльність обвинувачених була зосереджена на військових частинах, розташованих у північно-східній частині Польщі.

"У межах цієї діяльності виконувалися завдання із розпізнавання основних елементів ЗС Польщі та збору інформації, зокрема щодо: виконання завдань військовослужбовцями ЗС Польщі в районі державного кордону з Білоруссю у зв'язку з так званою міграційною кризою, чисельності військовослужбовців, які виконують завдання в районі кордону та структури підрозділів, використання ЗС Польщі спеціалізованої техніки, стану бойового духу та оперативних спроможностей, взаємодії військових частин, дислокованих на північному сході Польщі, з військами інших країн-членів НАТО", - зазначається у повідомленні.

За висновками слідства, білорус та росіянин перебували на території Польщі на законних підставах. Виявилося, що громадянин Білорусі спочатку навчався в одному з білостоцьких університетів, а потім влаштувався на роботу з організації парашутної підготовки. Білорус налагодив контакти, які використовував для шпигунства.

Росіянин шпигував під виглядом проведення культурних заходів та туризму. Обидва були затримані у квітні 2022 року. Відтоді вони перебувають під вартою.

30 грудня 2022 року відділ військових справ Окружної прокуратури у Варшаві направив обвинувальний акт до Окружного суду в Білостоці. У ньому прокурор звинуватив громадянина Росії та громадянина Білорусі у веденні шпигунської діяльності на користь російської військової розвідки від 2017 року до квітня 2022 року.

Нагадаємо, у Норвегії затримали російського шпигуна, який прикидався дослідником із Бразилії.

Насправді він був офіцером ГРУ.

А у Німеччині російські шпигуни стежили за українськими бійцями під час їхнього навчання в ФРН.

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