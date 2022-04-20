У Польщі російськомовний шахрай видурив в довірливої українки кругленьку суму

У Польщі російськомовний шахрай видурив в довірливої українки кругленьку суму

У польському місті Млава російськомовний "співробітник банку" видурив в 35-річної українки понад 1 тисячу злотих.

Про це йдеться на сайті місцевої поліції.

Жінці зателефонував невідомий та представився консультантом з банківської безпеки. Говорячи російською мовою, він сказав жертві, що переказ, який вона робила того дня, надійшов на рахунок шахрая.

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Щоб нібито повернути гроші, зловмисник сказав їй згенерувати код BLIK. Далі він надав українці детальну інструкцію.

Після цього довірлива українка спочатку згенерувала код, а потім схвалила операцію. У результаті з її рахунку зникла понад 1 тисяча злотих, що близько 7 тисяч гривень.

Псевдопрацівником банку виявився шахрай, який одразу ж зняв гроші з банкомату в Польщі.

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