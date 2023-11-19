У Польщі розбився автобус з українцями: загинули дві жінки і дитина

Причини аварії невідомі.
У Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) сталася смертельна ДТП з українцями.
Про це повідомляє польський інформаційний портал In Poland.
Наразі відомо, що на прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з'їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі. На момент ДТП у транспортному засобі перебувало 10 людей – всі громадяни України.
На місці загинули дві жінки та шестирічна дитина. Решту пасажирів доправили до лікарні.
Причини смертельної аварії втановлюватимуть правоохоронці.
Нагадаємо, 4 жовтня біля Венеції туристичний автобус, який повертався до кемпінгу, впав з естакади, з 10-метрової висоти на залізничну колію і загорівся. У ДТП загинула 21 людина, серед яких були й діти.
Читайте також: