У Польщі розбився автобус з українцями: загинули дві жінки і дитина

У Верешині біля Грубешова (Люблінське воєводство) сталася смертельна ДТП з українцями.

Про це повідомляє польський інформаційний портал In Poland.

Наразі відомо, що на прямій ділянці дороги водій автобуса раптово з'їхав ліворуч і врізався в дерево на узбіччі. На момент ДТП у транспортному засобі перебувало 10 людей – всі громадяни України.

На місці загинули дві жінки та шестирічна дитина. Решту пасажирів доправили до лікарні.

Причини смертельної аварії втановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 4 жовтня біля Венеції туристичний автобус, який повертався до кемпінгу, впав з естакади, з 10-метрової висоти на залізничну колію і загорівся. У ДТП загинула 21 людина, серед яких були й діти.

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