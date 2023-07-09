У Польщі розбився бус з українцями: загинула молода жінка, багато поранених (фото)

Мікроавтобус з українцями прямував у бік кордону.
У Польщі у ніч проти 9 липня мікроавтобус з українцями потрапив у моторошну ДТП. На місці аварії загинула 33-річна жінка.
Про це повідомляє tvp.info.
ДТП сталась 9 липня о 2 годині ночі у Титушині біля Хелма на національній дорозі № 12.
"За попередніми даними, український автобус, що прямував до кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. 33-річна пасажирка автобуса загинула на місці", - повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції.
Речник Люблінського воєводського управління поліції, підполковник Анджей Фіоль повідомив, що в результаті аварії загинула жінка, яка була пасажиром автобуса.
Він додав, що після аварії вісім громадян України, які їхали в автобусі, були доставлені до лікарні. Після обстеження у двох осіб були виявлені тілесні ушкодження, додав речник поліції.
Згідно з висновками, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.
Нагадаємо, у Польщі після похорону дідуся загинув його 25-річний онук.
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